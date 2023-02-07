Гурулев проинформировал, что ядерное оружие ВС России образумит всех на Западной Украине

Генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев проинформировал, что российские крылатые ракеты "Калибр", способные нести ядерный заряд до 50 килотонн способны образумить всех, кто хочет расширить свое влияние на Западную Украину, сообщает портал Ura.