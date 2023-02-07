Гурулев проинформировал, что ядерное оружие ВС России образумит всех на Западной Украине

Генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев проинформировал, что российские крылатые ракеты "Калибр", способные нести ядерный заряд до 50 килотонн способны образумить всех, кто хочет расширить свое влияние на Западную Украину, сообщает портал Ura.
Генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев проинформировал, что российские крылатые ракеты "Калибр", способные нести ядерный заряд до 50 килотонн способны образумить всех, кто хочет расширить свое влияние на Западную Украину, сообщает портал Ura.
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