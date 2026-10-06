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Всемирный банк прогнозирует рост экономики России на уровне 0,7-0,8% в 2026-2028 годах

Всемирный банк прогнозирует рост экономики России на уровне 0,7-0,8% в 2026-2028 годах

Прогнозируемый рост экономики России замедлится до 0,8% в 2026 году из-за сокращения добычи нефти и перебоев на НПЗ, считают в ВБ.

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