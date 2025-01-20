Купили и передумали? Ваше право! Полное руководство по отмене сделки

Вы приобрели определенный товар или услугу и передумали? Считаете, что вам положен возврат денег? Прежде чем отменить сделку, важно ознакомиться с условиями ее аннулирования и с тем, как Закон о защите прав потребителей может помочь вам в этом случае .
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