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Московский комсомолец в Израиле

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Купили и передумали? Ваше право! Полное руководство по отмене сделки

Купили и передумали? Ваше право! Полное руководство по отмене сделки

Вы приобрели определенный товар или услугу и передумали? Считаете, что вам положен возврат денег? Прежде чем отменить сделку, важно ознакомиться с условиями ее аннулирования и с тем, как Закон о защите прав потребителей может помочь вам в этом случае .

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