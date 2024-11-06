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Эксперты спрогнозировали новый рекорд инвестиций в недвижимость России

Эксперты спрогнозировали новый рекорд инвестиций в недвижимость России

Инвестиции в недвижимость России в 2024 году превысят 1 трлн рублей Инвестиции в российскую недвижимость по итогам года достигнут нового рекорда и могут превысить 1 трлн рублей Эксперты ожидают новый рекорд по объемам инвестиций в российскую недвижимость по итогам 2024 года.

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