Счетная палата: в бюджет в 2022 году поступило свыше 17 млрд невыясненных доходов

В российскую казну в 2022 году поступили невыясненные платежи, составляющие 17,3 млрд рублей. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на данные из доклада Счетной палаты Российской Федерации об исполнении бюджета в Министерстве финансов страны.