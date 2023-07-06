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Счетная палата: в бюджет в 2022 году поступило свыше 17 млрд невыясненных доходов

Счетная палата: в бюджет в 2022 году поступило свыше 17 млрд невыясненных доходов

В российскую казну в 2022 году поступили невыясненные платежи, составляющие 17,3 млрд рублей. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на данные из доклада Счетной палаты Российской Федерации об исполнении бюджета в Министерстве финансов страны.

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