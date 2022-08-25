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Ставки растут: "Газпром" закрывает "Северный поток"

Ставки растут: "Газпром" закрывает "Северный поток"

Со времён гениальнейшей "Бриллиантовой руки", в которой зашифровано всё, что случилось впоследствии со страной, миллионы наших людей отлично знают: "А если не будут брать – отключим газ!" Настало время сбыться и этому пророчеству Леонида Гайдая.

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