БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как запорожцы турецкому султану служили

Как запорожцы турецкому султану служили

Запорожское казачество — один из извращенных мифов украинской идеологии Александр Широкорад Кадр из фильма «Запорожец за Дунаем» (Фото: цитата видео) О Запорожской Сечи казаки, а затем и премудрые профессора создали целый комплекс мифов — в частности, о равноправии и братстве всех запорожских казаков.

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