Как запорожцы турецкому султану служили

Запорожское казачество — один из извращенных мифов украинской идеологии Александр Широкорад Кадр из фильма «Запорожец за Дунаем» (Фото: цитата видео) О Запорожской Сечи казаки, а затем и премудрые профессора создали целый комплекс мифов — в частности, о равноправии и братстве всех запорожских казаков.