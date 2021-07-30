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В Кузбассе полицией возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемой в подделке сертификата о вакцинации от коронавируса

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Беловский» выявили факт подделки сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции.

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