В Кузбассе полицией возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемой в подделке сертификата о вакцинации от коронавируса

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Беловский» выявили факт подделки сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции.
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