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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпион России по ВМХ-фристайлу Ризаев о нейтральном статусе: «Я решил, что мне не нужно ничего подписывать. Условия не корректны по отношению к спортсменам»

Чемпион России 2024 года по ВМХ-фристайлу в дисциплине «рампа» Ирек Ризаев заявил, что не собирается подписывать никаких письменных обязательств для получения нейтрального статуса.

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