15 раз, когда люди узнали что-то новое о том, что было у них под носом

Вы уверены, что знаете назначение всех предметов, которые вас окружают? Или где-то на антресоли все же лежит какая-то старая штуковина, доставшаяся вам от бабушки, которая кажется странной? Больше никаких загадок не останется, если знать про онлайн-сообщество "Что это за штука?", где разгадывают самые разные вещи.