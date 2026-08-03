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Аргументы недели

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«Вытирали ноги о триколор»: почему депортация «ценных» специалистов за наш счёт — полумера, и кто вообще продаёт такие коврики?

«Вытирали ноги о триколор»: почему депортация «ценных» специалистов за наш счёт — полумера, и кто вообще продаёт такие коврики?

6 августа из России будет выдворена гражданка Узбекистана, чьё «культурное интеграционное достижение» вылилось в откровенное кощунство.

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