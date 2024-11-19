Макрон назвал «хорошим» разрешение США бить своим оружием по России

США разрешили Украине применять свое дальнобойное вооружение в ответ на эскалацию со стороны России. Об этом в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Бразилии заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова привело издание Politico.
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