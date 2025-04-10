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Только шесть стран готовы отправить войска на Украину

Только шесть стран готовы отправить войска на Украину

Из 30 стран так называемой «коалиции желающих» только шесть выразили готовность отправить войска на Украину, сообщает AFP.

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