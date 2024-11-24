В США сообщили о стремлении Байдена перед уходом максимально укрепить позиции Украины

В последние дни своего правления президент США Джо Байден стремится укрепить позиции Украины в противостоянии с Россией перед возвращением избранного президента Дональда Трампа в Белый дом, пишет Bloomberg.
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