Страны ЕС закупили у России СПГ почти на 40% больше, чем в 2021 году

Европа сделала ставку на американский СПГ, чтобы снизить свою зависимость от России после начала специальных военных операций на Украине, но, тем не менее, продолжает увеличивать закупки российских энергоресурсов.
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