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Россиян предупредили о возможном росте цен на одежду

Россиян предупредили о возможном росте цен на одежду

В 2022 году цена на одежду в Российской Федерации может увеличиться на 20-40% из-за энергетического кризиса в КНР, однако подорожание не продлится долго.

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