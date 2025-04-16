Минобороны рассказало о подвиге сержанта Сулейманова

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Гвардии сержант Максим Сулейманов, несмотря на минометный обстрел и налет FPV-дронов ВСУ, доставил боеприпасы бойцам, что позволило им перейти в контратаку, сообщили в Минобороны РФ.