Минобороны рассказало о подвиге сержанта Сулейманова

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Гвардии сержант Максим Сулейманов, несмотря на минометный обстрел и налет FPV-дронов ВСУ, доставил боеприпасы бойцам, что позволило им перейти в контратаку, сообщили в Минобороны РФ.
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