Магия цифр) Замена стекла на Honor 200

﻿﻿Сегодня я расскажу вам, как склеить сломанные китайские мобильные телефоны, а также как вычислить представителя миски риса и жены-кошки) Но как всегда, начнем с контекста) Год назад вышла серия Honor 100, но вы ничего не знаете об этих телефонах, потому что с момента выхода Honor 50 в 2021 году эти дешевые китайские телефоны стали непривлекательными для потребителей, продажи упали почти до нуля, и только Honor 90 немного вернулся на рынок.