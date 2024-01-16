Топ самых высокооплачиваемых профессий в Свердловской области в январе 2024 года

Самой высокооплачиваемой специальностью в Свердловской области в январе 2024 года стал плиточник. Спрос на них вырос в 1,9 раза, а средние зарплатные предложения увеличились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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