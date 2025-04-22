Центральная Азия между Евросоюзом и Китаем: новые перспективы и варианты для России

Неожиданным, но вполне закономерным следствием «тарифной войны», затеянной президентом США Д. Трампом против всего остального мира, явилось резкое усиление интеграционных процессов на гигантском пространстве Евразии.
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