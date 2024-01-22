Объем ипотечных сделок в Москве оказался рекордным

Объем ипотечных сделок на первичном рынке в Москве стал рекордным в 2023 году. За 12 месяцев 2023 года было зарегистрировано 97,5 тысячи договоров долевого участия в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств, сообщает Управление Росреестра по Москве.