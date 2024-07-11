Наталья Бондарчук оценила передачу Богомолову Театра Виктюка

Как сообщает Teleprogramma.pro, заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук прокомментировала решение новоиспеченного художественного руководителя Театра Романа Виктюка Константина Богомолова о смене названия учреждения.
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