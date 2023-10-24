Финогенова: Компенсация пенсий военным пенсионерам на СВО пройдет в ноябре

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова сообщила в беседе с агентством «Прайм», что принимающие участие в СВО военные пенсионеры будут получать компенсацию пенсий за выслугу лет в полном размере.
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