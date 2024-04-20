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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Тим Кейн, один из создателей Фоллаута, остался доволен сериалом Ранее геймди...

Тим Кейн, один из создателей Фоллаута, остался доволен сериалом Ранее геймди...

Тим Кейн, один из создателей Фоллаута, остался доволен сериаломРанее геймдизайнер Fallout Тим Кейн уже похвалил сериал Фоллаут от Amazon, но в предыдущий раз его мнение о сериале было основано только на первых двух сериях, которые он увидел во время премьеры, на которую его… источник.

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