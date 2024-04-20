Тим Кейн, один из создателей Фоллаута, остался доволен сериалом Ранее геймди...

Тим Кейн, один из создателей Фоллаута, остался доволен сериаломРанее геймдизайнер Fallout Тим Кейн уже похвалил сериал Фоллаут от Amazon, но в предыдущий раз его мнение о сериале было основано только на первых двух сериях, которые он увидел во время премьеры, на которую его… источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)