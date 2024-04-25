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Китай

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Си Цзиньпин призвал Чунцин непрерывно вписывать свои главы в летопись китайской модернизации

Чунцин, 24 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал город центрального подчинения Чунцин /Юго-Западный Китай/ продолжать всесторонне углублять реформы и открытость, а также неустанно вписывать собственные главы в летопись модернизации в китайском стиле.

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