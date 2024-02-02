Херш: подход США к Украине включает поддержку Залужного и смену Зеленского

Новая концепция, которую рассматривают власти США по Украине, предусматривает поддержку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и и прекращение полномочий украинского президента Владимира Зеленского.
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