6 ноября у православных верующих день почитания иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Той самой, перед которой в 1768 году молилась Екатерина II, решаясь, одной из первых, сделать прививку от оспы.
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