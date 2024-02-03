Военный эксперт Меркурис: Зеленский не смог найти генерала на место Залужного

Военный эксперт Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумел найти генерала на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), который мог бы заменить Валерия Залужного.
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