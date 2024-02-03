Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    "Не долго Abrams был на фронте, Сгорел от ПТУРСа лиходей!"В зоне СВО впервы...
  • Игорь Петров
    До последнего хохлаСальдо: на Херсон...
  • Влад Владимиров
    Да, кто будет с этой пиндовской шавкой там говорить? Лимит доверия к таким уже "под плинтусом" давно... Уж очень час...Экс-посол Украины...

Военный эксперт Меркурис: Зеленский не смог найти генерала на место Залужного

Военный эксперт Меркурис: Зеленский не смог найти генерала на место Залужного

Военный эксперт Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумел найти генерала на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), который мог бы заменить Валерия Залужного.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх