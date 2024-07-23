⚡️С 22 июля открывается новый единый федеральный чат медицинской психологической поддержки для семей воинов Отечества и участников СВО.
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⚡️С 22 июля открывается новый единый федеральный чат медицинской психологической поддержки для семей воинов Отечества и участников СВО.