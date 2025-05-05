Впервые за много лет в Омской области нет миграционной убыли - сюда прибыло больше человек, чем уехало.
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Впервые за много лет в Омской области нет миграционной убыли - сюда прибыло больше человек, чем уехало.