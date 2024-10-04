Потенциальный еврокомиссар по обороне призвал Евросоюз готовиться к войне с Россией

Он предлагает наращивать мощности по производству оружия и снарядов Евросоюзу нужно нарастить свой военный потенциал для возможной конфронтации с Россией, об этом, как сообщает информационное агентство Bloomberg, заявил кандидат на пост первого еврокомиссара по обороне Андрюс Кубилюс.