В Запорожской области стартовало досрочное голосование военнослужащих

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие, проходящие службу в зоне спецоперации, приступили к досрочному голосованию в ходе выборов в Госдуму на территории Запорожской области.
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