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Регионы России

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Путин рассчитывает на принятие закона о мастер-планах городов до конца 2026 года

Путин рассчитывает на принятие закона о мастер-планах городов до конца 2026 года

В рамках перспективного плана власти намерены разработать не менее 200 мастер-планов развития регионов к 2030 году.

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