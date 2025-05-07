«Насколько опасны украинские беспилотники для Москвы»: немецкая пресса обсуждает потенциальный удар БПЛА ВСУ по Красной площади в День Победы

С приближением даты празднования Дня Победы в Москве все более усиливаются разговоры о возможной провокации со стороны ВСУ в этот день, например, в виде попытки атаковать российскую столицу беспилотниками.
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