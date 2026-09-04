Орешкин: до внедрения гуманоидных роботов пройдет не меньше 5-10 лет

Практическое внедрение гуманоидных роботов может произойти не ранее чем через 5-10 лет. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин на сессии Открытого диалога «Дальний Восток, передает ТАСС.
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