Захарова: на участников ВЭФ оказывали давление западные провокаторы

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что участники Восточного экономического форума подвергались давлению со стороны западных провокаторов.
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