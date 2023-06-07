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Экс-участница «Звезд в Африке» Медведева прокомментировала дружбу Бардо и Погребняк

Экс-участница «Звезд в Африке» Медведева прокомментировала дружбу Бардо и Погребняк

Российская юмористка и бывшая участница проекта на ТНТ «Звезды в Африке» Наталья Медведева рассказала подробности о дружбе соперниц телепередачи Натальи Бардо и Марии Погребняк.

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