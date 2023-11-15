Солим скумбрию по-сибирски за 30 минут. Для еды на каждый день и на стол на праздник

Мы попробовали ради эксперимента засолить скумбрию как делают это на Севере и в Сибири. Возможно, это один из лучших рецептов малосольной рыбы для дома: на приготовление уходит всего около получаса, затем нужно просто оставить скумбрию в холодильнике и через 4 дня на столе будет деликатесная ….