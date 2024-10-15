14 октября Итоги. Украина

Украина призвал Запад к конфронтации с России в Черном мореМинистр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил на Совете министров иностранных дел ЕС призвал европейских партнеров «усилить поддержку энергетической устойчивости Украины в преддверии зимы».