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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов про Глушенкова и сборную: «Надо думать об интересах команды. У Черчесова и Дзюбы отношения не складывались, но они нашли общий язык, и вот что получилось на ЧМ-2018»

«Глушенков – это отдельный разговор. Шесть голов на старте сезона в чемпионате. Да какие! В великолепной форме находится.

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