Нарышкин: ЕС и Британия хотят поставить украинский сценарий на поток

По данным главы российской Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, Евросоюз и Великобритания изучают возможности «постановки на поток» украинского сценария в других государствах посредством разжигания националистических идей.
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