Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Повесточку не желаете? В Воронеже мигрантов отправили в военкомат из ресторана

Повесточку не желаете? В Воронеже мигрантов отправили в военкомат из ресторана

Виктор Анисимов Интересная ситуация произошла на днях в одном из ресторанов Воронежа. Вечером во время сбора азербайджанской диаспоры неожиданно нагрянули силовики и провели необычный рейд.

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Комментарии
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Ольга Кожемякина
Им оружие никто и не  обирается давать. Лопаты для рытья окопов - вот их трудовое оружие. И каждый из новороссиян будет под пристальным взглядом наших доблестных ребят. Зато Закон о привлечении их в ряды защитников на передовой многих пришельцев заставит вернуться в свои кишлаки.
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6 час.
Татьяна Ускова
это господа привезли к нам свои дикие законы.... ну а теперь пусть поживут по российским, раз им в нашей стране как &quot;медом намазано&quot;
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4 час.
Alex Nемо
В корне не правильный подход.  Если человек получил гражданство и не зарегистрировался в военкомате, это значит что он уже нарушил присягу данную при принятии гражданства.  А отсюда должно следовать немедленное лишение гражданства и депортация без права обратного въезда на территорию России! Со всеми родственниками!
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3 час.

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