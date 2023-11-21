Повесточку не желаете? В Воронеже мигрантов отправили в военкомат из ресторана

Ольга Кожемякина Им оружие никто и не обирается давать. Лопаты для рытья окопов - вот их трудовое оружие. И каждый из новороссиян будет под пристальным взглядом наших доблестных ребят. Зато Закон о привлечении их в ряды защитников на передовой многих пришельцев заставит вернуться в свои кишлаки.

Татьяна Ускова это господа привезли к нам свои дикие законы.... ну а теперь пусть поживут по российским, раз им в нашей стране как "медом намазано"