Три явных признака того, что у вас синдром самозванца

Вы когда-нибудь чувствовали, что находитесь всего в одном шаге от того, чтобы вас разоблачили как мошенника? Этот скрытый страх, что, несмотря на ваши достижения, вы далеко не так способны, как думают другие? Хотя испытывать моменты неуверенности в себе – это нормально, у некоторых эти чувства ….