Сколько можно над нами издеваться? В сети обсуждают чем россиян будут пичкать на Новый год

АЛ

Александр Ляхов

Пересъемка старых фильмов это стандартный прием переписывания истории. Навязывание "новой" псевдокультуры. Кто такие Рафаэль, Донателло ...? - черепашки ниндзя. Кто такой Бетховен? - собака. Кто такой Шаляпин - жигало, отвратительный альфонс и т.д. Тоже самое со всем отечественным и мировым кинематографом.