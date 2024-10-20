Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 582 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гульнара Гумерова
    Смотреть в новогоднюю ночь на оборзевшего Филька, жирную Лолитку или глуповатую Бузовку - себя не уважать...Сколько можно над...
  • НС
    в Болгарию ему давно пора. НадоелСколько можно над...
  • Александр Ляхов
    Пересъемка старых фильмов это стандартный прием переписывания истории. Навязывание "новой" псевдокультуры. Кто такие ...Сколько можно над...

Сколько можно над нами издеваться? В сети обсуждают чем россиян будут пичкать на Новый год

Сколько можно над нами издеваться? В сети обсуждают чем россиян будут пичкать на Новый год

Интересная жизнь с Vera Star Отечественные телевизионные каналы уже начали подготовку к новогодним программам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛ
Александр Ляхов
Пересъемка старых фильмов это стандартный прием переписывания истории. Навязывание &quot;новой&quot; псевдокультуры. Кто такие Рафаэль, Донателло ...? -  черепашки ниндзя.  Кто такой Бетховен? - собака. Кто такой Шаляпин - жигало, отвратительный альфонс и т.д. Тоже самое со всем отечественным и мировым кинематографом.
Ответить
1 час.
Н
НС
в Болгарию ему давно пора. Надоел
Ответить
51 мин.
Гульнара Гумерова
Смотреть в новогоднюю ночь на оборзевшего Филька, жирную Лолитку или глуповатую Бузовку - себя не уважать...
Ответить
11 мин.

Картина дня

наверх