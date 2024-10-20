Интересная жизнь с Vera Star Отечественные телевизионные каналы уже начали подготовку к новогодним программам.
Сколько можно над нами издеваться? В сети обсуждают чем россиян будут пичкать на Новый год
Комментарии
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АЛ
Александр Ляхов
Пересъемка старых фильмов это стандартный прием переписывания истории. Навязывание "новой" псевдокультуры. Кто такие Рафаэль, Донателло ...? - черепашки ниндзя. Кто такой Бетховен? - собака. Кто такой Шаляпин - жигало, отвратительный альфонс и т.д. Тоже самое со всем отечественным и мировым кинематографом.
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1 час.
Н
НС
в Болгарию ему давно пора. Надоел
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51 мин.
Гульнара Гумерова
Смотреть в новогоднюю ночь на оборзевшего Филька, жирную Лолитку или глуповатую Бузовку - себя не уважать...
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11 мин.
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