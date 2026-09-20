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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российские велогонщики пропустят старт ЧМ из-за переноса рейсов. Ранее спортсмены с задержкой получили визы в Канаду

Российские велогонщики из-за переноса рейсов не смогла вылететь из аэропорта Внуково на чемпионат мира по велошоссе.

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