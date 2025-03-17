Наши артисты, которых могут выгнать из США за травлю Трампа. Начинаем с Маши Машковой

Сейчас они пока еще хихикают, но скоро им будет не до этого. Трамп объявил крестовый поход против мигрантов в США, а после того как проукранские демонстранты устроили «адские выходные» семье вице-президента Вэнса, появилась информация, что украинские и русские перебежчики взяты… Наши артисты, которых могут выгнать из США за травлю Трампа.