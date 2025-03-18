Геомагнитное поле Земли резко изменится: ожидаются бури такой силы, что будет ломаться техника

Землю 24–25 марта ждет очередной геомагнитный шторм мощностью в пять баллов: головные боли, скачки давления и сбои в работе гаджетов — вот лишь малая часть того, что может принести смена геомагнитного поля.
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