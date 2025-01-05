Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Иноземец, которого отправила в нокдаун обычная девушка из московского метро оказался свирепым бойцом поп-мма по кличке "ГАНСТЕР"

Иноземец, которого отправила в нокдаун обычная девушка из московского метро оказался свирепым бойцом поп-мма по кличке "ГАНСТЕР"

Avia.pro - СМИ РАНЕЕ ОН ПРЕДЛАГАЛ СОЗДАТЬ КАВКАЗСКУЮ ОБЩИНУ https://vk.com/video-57750014_456245901 В московском метро, где праздничная суета превращает вагоны в кипящий котёл эмоций, разыгралась история, которая мгновенно взорвала соцсети.

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Комментарии
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VALERII
Есть у нас такая поганая статья:&quot; Разжигание межнациональной розни&quot;..Под неё можно всё и каждого подвести и мужика затаскают по судам и разборкам! И ОНИ, наши &quot;гости&quot;, этим с успехом пользуются! За ними их диаспоры стоят,а за нашим простым мужиком НИКОГО!А тут ДЕВУШКА!! Дело принимает совсем другой оборот..И вот за неё впрячься уже можно всерьёз! Так что всё очень неоднозначно...🤔
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2 час.
Юрий Дельта
Куда? В Дагестан?
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2 час.
леонид рыбаков
САМОЕ ПРИКОЛЬНОЕ В ЭТОЙ ИСТОРИИ ЧТО ОН В ПОЛИЦИЮ ОБРАТИЛСЯ . ЭТО ЖЕ ТЕ КТО ПОЙДЕМ ОДИН НА ОДИН ЕЩЕ И НА ДЕВОЧКУ .. ГЕРОЙ ЗА БАЗАРАМ ДАЖЕ НЕ СЛЕДИТ . ТОЛЬКО ЗА ЭТО 15 СУТОК ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ
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52 мин.

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