Иноземец, которого отправила в нокдаун обычная девушка из московского метро оказался свирепым бойцом поп-мма по кличке "ГАНСТЕР"

VALERII

Есть у нас такая поганая статья:" Разжигание межнациональной розни"..Под неё можно всё и каждого подвести и мужика затаскают по судам и разборкам! И ОНИ, наши "гости", этим с успехом пользуются! За ними их диаспоры стоят,а за нашим простым мужиком НИКОГО!А тут ДЕВУШКА!! Дело принимает совсем другой оборот..И вот за неё впрячься уже можно всерьёз! Так что всё очень неоднозначно...🤔