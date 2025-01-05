Иноземец, которого отправила в нокдаун обычная девушка из московского метро оказался свирепым бойцом поп-мма по кличке "ГАНСТЕР"

Avia.pro - СМИ РАНЕЕ ОН ПРЕДЛАГАЛ СОЗДАТЬ КАВКАЗСКУЮ ОБЩИНУ https://vk.com/video-57750014_456245901 В московском метро, где праздничная суета превращает вагоны в кипящий котёл эмоций, разыгралась история, которая мгновенно взорвала соцсети.
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