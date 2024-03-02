В воскресенье в подмосковном Ногинске пройдет гастрономический фестиваль «ВкусноПарк»

Гостям предложат фермерскую продукцию из большинства округов региона.В воскресенье, 3 марта, в подмосковном Ногинске пройдет гастрономический фестиваль «ВкусноПарк», где гостям предложат фермерскую продукцию из большинства округов региона, сообщается на сайте регионального правительства.
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