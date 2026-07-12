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Царьград

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Зеленский освободил Свириденко от должности премьер-министра Украины

Зеленский освободил Свириденко от должности премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram сообщил о снятии с должности премьер-министра Юлии Свириденко и намекнул на предстоящие изменения в правительстве, включая реформы в правоохранительных органах.

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